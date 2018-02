Ban Ki-moon pede que Ásia intensifique luta contra ebola

Ele lembrou que a Ásia abriga mais da metade da população mundial. Embora a região não tenha registrado nenhum caso da doença, especialistas temem que as medidas de controle de fronteira e outras medidas não sejam suficientes. Eles também acham que os países asiáticos deveriam fazer mais para combater o surto do vírus, que atinge os países do oeste africano.

As declarações de Ban foram feitas na capital de Mianmar, onde líderes mundiais se reúnem para discutir questões de segurança, saúde e economia.

Ban pediu que os governos ajudem a preencher as enormes necessidades de recursos, equipamentos e equipes médicas para tentar conter o avanço do ebola. Fonte: Associated Press.