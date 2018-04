Ban Ki-moon quer reforço de 3,5 mil homens no Haiti O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu ao Conselho de Segurança da entidade nesta segunda-feira para aumentar o número de homens da missão no Haiti enviando mais 3.500 soldados e policiais para o país caribenho. O Brasil lidera a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah). Quarenta e seis funcionários da ONU tiveram suas mortes confirmadas no Haiti e mais de 500 estão desaparecidos, informou Martin Nesirky, porta-voz da entidade. "O número total de integrantes da ONU mortos é de 46", disse ele aos jornalistas, acrescentando que "mais de 500 estão desaparecidos ou dos quais não se tem notícias".