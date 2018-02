Ban Ki-Moon vai à Líbia apoar processo de conciliação

Em sessão transmitida pela televisão e da qual Ban Ki-Moon participou, junto com políticos da oposição e diplomatas europeus, o representante especial da ONU para a Líbia, Bernardino Leon, disse que a capital "será pelas próximas horas de novo a capital da Líbia unida". Também participaram do encontro o líder do Parlamento eleito e um representante do antigo Parlamento rebelde.

Esta foi a segunda visita da Ban Ki-Moon ao país desde a derrubada do ditador Muamar Kadafi, em 2011. No mês passado as Nações Unidas deram início a um diálogo para servirem de mediadoras entre os grupos combatentes da Líbia.

O país enfrentou um surto de violência na metade do ano quando milícias da cidade de Misrata e grupos islâmico aliados invadiram a capital Tripoli em apoio ao governo apontado pelo Parlamento antigo da Líbia. Enquanto isso, o novo Parlamento eleito e o governo apoiado pelos seculares, expulsos da capital, têm se reunido no leste do país. Fonte: Associated Press.