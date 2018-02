Ban promete mobilização da ONU contra crise alimentar global A ONU começou a mobilizar seus recursos para combater a atual crise alimentar global e planeja propor soluções de longo prazo contra suas causas, disse na segunda-feira o secretário-geral Ban Ki-Moon. "Deixem-me simplesmente enfatizar a gravidade da emergência e a necessidade de uma reação urgente", disse Ban a jornalistas após voltar de uma viagem à África e à Europa, onde os preços dos alimentos foram o principal item na pauta de seus encontros com autoridades. "A primeira coisa que farei, de volta aqui a Nova York, será colocar a nossa força-tarefa contra a crise global alimentar a toda velocidade", disse Ban, acrescentando que tal força-tarefa realizará sua primeira reunião na segunda-feira que vem. Esse grupo, segundo o sul-coreano, vai estudar as causas subjacentes da crise e propor soluções de longo prazo para uma cúpula alimentar prevista para junho em Roma, para a qual ele espera que os líderes mundiais levem "novas idéias". Ban encarregou o seu subsecretário para Assuntos Humanitários, John Holmes, de coordenar os esforços da ONU. Seu adjunto nessa tarefa será David Nabarro, que era responsável pelo combate à gripe aviária. O Banco Asiático de Desenvolvimento disse na sexta-feira que mais de 1 bilhão de pessoas naquele continente podem mergulhar na miséria caso não recebam ajuda extra para arcar com o aumento no custo de vida. Vários países do mundo vêm tendo distúrbios devido ao preço dos alimentos. "Se não for tratada adequadamente, esta crise pode se desdobrar em múltiplas crises afetando o comércio, o desenvolvimento e mesmo a segurança sociopolítica do mundo. A subsistência de centenas de milhões de pessoas está ameaçada", disse Ban. Ele defendeu que os países busquem não só soluções de longo prazo, mas também para questões como práticas comerciais que inflacionam artificialmente os preços. Seria importante, segundo ele, "estimular o desenvolvimento agrícola, particularmente na África e em outras regiões mais afetadas". "Pedi aos líderes que não tomem medidas que distorçam o comércio e elevem os preços", acrescentou. Ban defendeu ainda medidas que facilitem o acesso de pequenos produtores rurais a sementes, fertilizantes e outros insumos. "Esta crise não começou do nada. Cresceu de mais de uma década de negligência e de políticas ineficazes de desenvolvimento. Precisamos recomeçar."