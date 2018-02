Ban viaja a Mianmar para tentar acelerar distribuição de ajuda

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viajará a Mianmar (antiga Birmânia) na próxima quarta-feira para tentar acelerar a assistência internacional em favor dos 2,5 milhões de desabrigados por causa da passagem do ciclone tropical Nargis por esse país asiático há duas semanas. Veja também: Líder militar de Mianmar visita zonas atingidas por ciclone A visita de Ban a Mianmar começará no dia 21 de maio e durará três dias, anunciou a porta-voz do principal responsável da ONU, Michele Montas, através de um comunicado de imprensa. Ban "visitará as áreas mais afetadas pelo ciclone, especialmente a zona do delta de Irrawaddy, ao sul do país, assim como Rangun", diz o comunicado. Além disso, o principal responsável da ONU, se reunirá com representantes do Governo de Mianmar, assinalou a porta-voz, ressaltando também que a ONU está preparada para trabalhar com as autoridades birmanesas para "tentar melhorar a rapidez e a distribuição da ajuda".