Ban visita áreas atingidas por ciclone O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon , começou ontem uma visita a Mianmar para tentar convencer a junta militar que governa o país a aceitar a ajuda humanitária para as mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelo ciclone Nargis. Ban visitou as áreas atingidas e conversou por 20 minutos com o chefe militar birmanês, Thein Sein.