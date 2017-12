Bancada democrata se reúne para debater estratégia Os democratas da Câmara dos EUA debatem durante este fim de semana seu caminho político num encontro na Virgínia, onde tentam superar suas divergências sobre o que fazer no Iraque e suas relações com os legisladores republicanos. No sábado, os deputados receberão o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Ele vai pedir que a oposição examine suas propostas nas áreas de energia e saúde, segundo a Casa Branca. As relações com a administração estão na pauta do encontro, após a aprovação de algumas medidas que o Partido Democrata considerava Prioritárias. Nesta sexta-feira, a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que as conversas vão girar em torno "da guerra, da guerra, da guerra". O Senado decidirá na segunda-feira se leva à votação uma resolução não vinculativa que rejeita a decisão de Bush de aumentar em 21.500 soldados o contingente militar no Iraque. A Câmara deve decidir se também apoiará uma declaração semelhante. Os democratas deverão decidir também o que fazer após sua vitória nas eleições legislativas de novembro. Uma hipótese é buscar o centro e a colaboração com os republicanos. A outra é lutar para aprovar os seus próprios projetos de lei. "Euforia pode ser uma palavra excessiva, mas certamente temos muita, muita energia e otimismo sobre nossa capacidade de conseguir coisas", disse Steny Hoyer, vice-líder da bancada na Câmara. Além do Iraque, os democratas debaterão os planos para conseguir o aumento do salário mínimo e medidas para combater a mudança climática.