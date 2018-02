Banco africano apela para que países sigam exportando grãos O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), único órgão multilateral de desenvolvimento especificamente voltado à África, irá adicionar 1 bilhão de dólares à sua carteira de empréstimos agrícolas para ajudar os países africanos a enfrentar a crise de alimentos, informou o banco em um comunicado no sábado. O presidente do banco, Donald Kaberuka, disse que também serão reestruturados alguns dos empréstimos agrícolas para fornecer um instrumento de desembolso rápido no montante de 250 milhões de dólares. A adição de 1 bilhão de dólares em financiamentos elevará a carteira do banco para empréstimos agrícolas a 4,8 bilhões de dólares, afirma o comunicado, que não fornece indicação da fonte dos novos recursos. Kaberuka fez um apelo aos países exportadores de grãos a não suspender suas exportações "porque isso irá comprometer a existência de cerca de 150 milhões de pessoas em uma dúzia de Estados africanos, especialmente a população mais frágil, os doentes e mais velhos". (Por William Maclean)