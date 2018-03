Banco americano lavou dinheiro por dez anos O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York acusou ontem a filial americana do banco britânico Standard Chartered de lavar US$ 250 bilhões de instituições financeiras iranianas e esconder cerca de US$ 60 mil em transações secretas. Segundo as autoridades nova-iorquinas, o banco descumpriu as sanções financeiras ao Irã. O Standard Chartered pode ter a licença revogada.