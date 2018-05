Banco bloqueia conta do presidente da Costa do Marfim O Banco Central dos Estados do Oeste Africano cortou o acesso aos fundos estatais do presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e endossou o oposicionista Alassane Ouattara como novo presidente do país. A medida foi tomada na noite de ontem e deve aumentar a pressão sobre Gbagbo, complicando seus esforços para pagar os funcionários públicos e militares.