Banco Central emite nota de 500 milhões O Banco Central do Zimbábue anunciou ontem que passará a emitir notas de 500 milhões de dólares zimbabuanos - o equivalente a US$ 2. Há dez dias, o organismo já havia anunciado a emissão de notas de 250 milhões. O Zimbábue tem hoje a maior inflação do mundo, de cerca de 165.000% ao ano.