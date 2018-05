Banco da chinês quer emitir 3 bi de yuans em bônus

A emissão é parte da venda planejada de 6 bilhões de yuans em títulos denominados em yuans em Hong Kong, segundo o documento.

A operação consiste em 1,5 bilhão de yuans em títulos de três anos e 1,5 bilhão de yuans em títulos de cinco anos.

Os chamados bonus Dim Sum serão vendidos por bookbuilding e pela plataforma de oferta da Autoridade Monetária de Hong Kong, segundo uma pessoa familiarizada com a operação. Nove bancos vão coordenar a emissão, de acordo com a pessoa, entre eles estão BOC Hong Kong, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered e Royal Bank of Scotland.

Esta será a quarta emissão dos bônus Dim Sum pelo Banco de Desenvolvimento da China, o segundo maior emissor de títulos depois do Ministério das Finanças. A expectativa é que roadshows comecem na próxima semana. As informações são da Dow Jones.