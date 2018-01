Banco é assaltado em Bagdá Vários homens roubaram um banco no centro de Bagdá e, antes de abandonar o local com o dinheiro, dispararam uma rajada de metralhadora para o ar em sinal de vitória, informaram fontes locais. Quando os fuzileiros americanos e a polícia iraquiana chegaram ao local, já era tarde demais: os homens já haviam se retirado da agência do Banco Rachid. Não há informações sobre quanto dinheiro levaram. Aparentemente para não demonstrar fraqueza, as forças de segurança detiveram três "suspeitos". A cerca de 100 metros dali, uma multidão disputava um saco cheio de dinheiro que os ladrões deixaram cair do veículo utilizado na fuga. Também hoje, a Marinha americana informou ter descoberto recentemente, nas redondezas de Bagdá, um acampamento abandonado que, segundo os militares, era utilizado para treinar "terroristas". De acordo com o porta-voz dos fuzileiros, cabo John Hoellwarth, o acampamento era formado por cerca de 20 edifícios em uma área de 10 hectares ao sul da capital iraquiana e era operado pelo governo iraquiano e pela Frente para a Libertação da Palestina. Veja o especial :