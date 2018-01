Banco holandês busca conta perdida de Hitler Um dos maiores bancos da Holanda informa que está investigando se Adolf Hitler, usando um nome falso e antes da 2ª Guerra, manteve uma conta na empresa que o precedeu. Representantes do Postbank estão revirando so arquivos para ver se o banco teve um cliente chamado ?Eber Nachfolger?. Um jornal holandês publicou reportagem dizendo que Hitler pode ter usado esse nome, disse a porta-voz Judy op het Veld. A matéria do jornal Volkskrant se baseou em pesquisa do escritor britânico Cris Whetton, autor de Hitler?s Fortune, um livro sobre a vida financeira do líder do 3º Reich. Whetton descobriu uma aparente referência a uma conta em documentos do serviço secreto britânico. ?Mesmo se encontrarmos a conta, ainda fica a questão de se ela pode ou não ter pertencido ao senhor Hitler?, disse Op het Veld. Segundo o jornal, Nachfolger foi titular da conta número 211846 do Nederlandse Post, Cheque en Girodienst, empresa que deu origem ao Postbank.