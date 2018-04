Banco Mundial anuncia ajuda de US$ 100 mi ao Haiti

A ajuda de US$ 100 milhões está sujeita a aprovação do conselho de diretores do Banco Mundial. Atualmente, o banco possui 14 grandes projetos em andamento no Haiti, em áreas que abrangem o gerenciamento de risco de desastre, infraestrutura, desenvolvimento conduzido pela comunidade, educação e governança econômica. Toda a atual assistência do Banco Mundial ao Haiti é na forma de doação.

Várias empresas privadas ao redor do mundo anunciaram doações para as vítimas no Haiti. A companhia americana de entrega de encomendas UPS anunciou a doação de US$ 1 milhão em dinheiro e apoio em espécie através da Fundação UPS. Os recursos serão divididos entre a Cruz Vermelha Americana, CARE, Unicef e outras organizações que assistem atividades de ajuda de longo prazo.

O banco de investimentos americano Wells Fargo disse que está contribuindo com US$ 100 mil de ajuda para Haiti, que será distribuído pelo fundo de alívio e assistência da Cruz Vermelha americana. O banco canadense RBC anunciou a doação de US$ 100 mil para a Cruz Vermelha. As informações são da Dow Jones.