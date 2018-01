Banco Mundial aprova doação de US$ 42 milhões à Autoridade Palestina O Banco Mundial aprovou nesta terça-feira a concessão de US$ 42 milhões à Autoridade Palestina(AP), que vive uma crise financeira com a queda nos rendimentos depois que o Hamas venceu as eleições parlamentares em janeiro. Um comunicado do Banco Mundial afirmou que o dinheiro será usado para quitar os compromissos financeiros imediatos e evitar a suspensão de "serviços vitais à população palestina". Israel congelou a transferência de cerca de US$ 50 milhões por mês em taxas alfandegárias, que seriam destinados à Autoridade Palestina e afirma que não dará o dinheiro por medo de que ele seja usado para ataques terroristas. A União Européia doou aos palestinos 120 milhões de euros em ajuda emergencial no mês passado, apontando que iria reconsiderar suas contribuições uma vez que o Hamas tome posse do governo.