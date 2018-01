Banco Mundial posterga empréstimo a Uganda

Um porta-voz do banco disse que o objetivo do empréstimo era ajudar a fortalecer os sistemas de saúde de Uganda. Ele completou que a divisão do Banco Mundial que empresta ao setor privado quer garantias de que os objetivos do projeto não serão afetados pela implantação da lei.

O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, assinou a lei que prevê prisão perpétua para condenados por praticar sexo gay na segunda-feira. Museveni disse que quer impedir que os grupos ocidentais promovam a homossexualidade na África. Fonte: Associated Press.