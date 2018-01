Banco privado do Irã move ação contra Tesouro inglês O maior banco privado do Irã, o Mellat, entrou com uma ação judicial contra o Tesouro britânico pedindo bilhões em compensação por negócios que perdeu em razão das sanções aplicadas pelo Reino Unido contra o Irã. Procurado, um porta-voz do Tesouro do Reino Unido disse que não pode comentar sobre processos em andamento.