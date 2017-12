Bancos começam a fazer pagamentos a funcionários palestinos O Banco Palestina começou a tornar efetivos os pagamentos de um mês a funcionários, prisioneiros e parentes de palestinos mortos em ações contra Israel, anunciou neste domingo o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniye. O chefe do Governo e líder do movimento islâmico Hamas afirmou, durante uma reunião de seu Gabinete em Gaza, que na segunda-feira os funcionários palestinos com salários inferiores a US$ 350 poderiam receber o pagamento de um mês em diferentes bancos divididos por Cisjordânia e Gaza. No entanto, testemunhas em Gaza informaram que nesta mesma tarde parentes de prisioneiros e mortos em ações contra Israel, assim como funcionários públicos de baixos salários, já estão recebendo os salários correspondentes a um mês. O Banco Palestina, cuja principal sede fica na Cidade de Gaza, anunciou que já tinha distribuído o dinheiro para suas filiais nos territórios palestinos para que os funcionários pudessem efetivar o recebimento. A medida afetará cerca de 40 mil funcionários públicos que, assim como os outros 160 mil funcionários palestinos, não receberam nos últimos três meses devido ao boicote político e econômico internacional ao Governo do Hamas. Haniye disse que os outros funcionários que ganhavam salários superiores aos US$ 350 poderão receber, pelos bancos palestinos, empréstimos livres de tarifas e juros. O premier também explicou que, quando o Governo palestino tiver mais orçamento, começará a pagar os outros funcionários, embora não tenha especificado quando isso acontecerá.