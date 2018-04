Banda de rock promete show para apoiar Barack Obama nos EUA

SAN FRANCISCO - O conjunto Grateful Dead, banda de rock de San Francisco que se apresentou em eventos políticos na década de 1960, reunirá seus integrantes pela primeira vez em quatro anos para apoiar a campanha do pré-candidato democrata Barack Obama na corrida presidencial dos EUA, de acordo com um porta-voz. <br> <br> <b>Veja também:</b> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=488 target=_blank><u>Especial eleições americanas</u></a> <br> <br> Na segunda-feira, Mickey Hart, Phil Lesh e Bob Weir - componentes originais da banda - tocarão em um teatro de San Francisco um dia antes da primária do partido democrata na Califórnia. <br> <br> "Eles decidiram se reunir neste evento único para demonstrar apoio ao senador Obama na importante série de primárias da superterça", informou um comunicado divulgado pelo conjunto. <br> <br> O Grateful Dead ganhou fama com sua música psicodélica durante o surgimento do movimento da contracultura em San Francisco, nos anos 60, e atraiu muitos fãs leais, que ficaram conhecidos como "Deadheads." O líder da banda, Jerry Garcia, morreu em 1995. Os membros remanescentes tocaram juntos ocasionalmente desde então. A apresentação mais recente da banda ocorreu em 2004.