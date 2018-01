Banda que fazia show no momento de ataque volta ao Bataclan em Paris Os membros do grupo de rock Eagles of Death Metal retornaram nesta terça-feira ao Bataclan, a casa de shows onde atuavam quando houve um ataque de extremistas islâmicos no local e em outros pontos de Paris. A banda, originária da Califórnia, retornou ao teatro cuja fachada se converteu em uma espécie de altar em honra pelas 89 pessoas que morreram ali.