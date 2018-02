Bandeira do Afeganistão é hasteada em reduto taleban

O governador da província de Helmand, Mohammad Gulab Mangal, levantou a bandeira nas cores verde, preta e vermelha em Marjah, observado pelo general Larry Nicholson, comandante dos marines norte-americanos no sul afegão. "É um dia muito histórico, um novo início para Marjah sob o governo do Afeganistão", afirmou a cerca de 300 moradores.

Aproximadamente 15 mil soldados dos EUA, do Afeganistão e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançaram uma operação no dia 13 para retomar a área. A ação é vista como a maior desde a invasão liderada pelos EUA no país, em 2001, que derrubou o regime do Taleban.

A missão atual consiste em dominar a área de Marjah em Helmand, derrotando as forças do Taleban e os barões do tráfico de drogas. Trata-se de um importante teste para a iniciativa do presidente dos EUA, Barack Obama, de enviar mais tropas para a guerra afegã. As informações são da Dow Jones.