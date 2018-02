Bandidos roubam 17 cartuchos de impressão da Unicamp Após arrombarem cinco portas, bandidos invadiram salas da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, em Campinas, no interior paulista, e roubaram 17 cartuchos de tintas para impressoras, na madrugada desta quarta-feira. Esta foi a segunda ação de bandidos na mesma unidade da universidade desde o último sábado, quando uma gang tentou arrombar cofres de dois caixas eletrônicos, inclusive com o uso de maçaricos. A Prefeitura do campus abriu sindicância para apurar o caso do furto qualificado consumado - mediante arrombamento. Segundo a assessoria de imprensa da Unicamp, haverá um aumento na vigilância nas imediações do prédio da FCM por conta da reincidência da ação de bandidos. Outra medida será a instalação de alambrados no lugar da cerca de arame farpado atualmente existente. De acordo com a assessoria, o fato de a FCM ser uma das unidades mais próximas de área de fazenda, que é limite com o campus e não po ssui alambrado, pode faciltar a ação dos ladrões, que têm um ponto para fuga fácil. As informações são da Agência Anhangüera