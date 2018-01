Bangcoc vive dia de calma após golpe militar Apesar da presença de carros de combate e soldados em pontos estratégicos, as ruas de Bangcoc, capital da Tailândia, amanheceram tranqüilas. Depois do golpe de Estado da noite de terça-feira contra o governo eleito do primeiro-ministro, Thaksin Shinawatra, os líderes militares golpistas declararam feriado nesta quarta-feira. A maioria dos trabalhadores dos escritórios de grandes e médias empresas, bancos e da administração ficou em casa, acompanhando pela televisão e pelo rádio a evolução dos acontecimentos. "Fico em casa. Hoje não parece um bom dia para fazer compras", disse Ni, de 27 anos, contador de uma companhia multinacional, que na noite passada avisou a todos os funcionários que os escritórios ficariam fechados. Shinawatra, ex-oficial da polícia, multimilionário e líder do partido nacionalista Thai Rak Thai ("Tailandeses Amam a Tailândia"), não é visto com bons olhos pela maioria da crescente classe média de Bangcoc. Ele é considerado autoritário e pouco aberto a outras opiniões. Após uma longa interrupção da programação habitual, os cinco canais estatais de televisão, agora sob o controle das Forças Armadas, retomaram suas transmissões com filmes e breves noticiários sobre a situação. No aeroporto internacional de Bangcoc, a situação é normal e nenhum vôo foi cancelado, segundo fontes oficiais. A maior atividade foi registrada nas principais avenidas da cidade, Silom e Sukhumvit, onde alguns turistas foram surpreendidos pelo fechamento de lojas e restaurantes. "Soubemos do golpe de Estado esta manhã, mas no hotel nos disseram que não era perigoso sair", comentou Willian Ashley, um turista australiano que foi à Tailândia com sua mulher e dois filhos.