Bangladesh: 40 sobreviventes localizados em escombros

De acordo com o general, que supervisiona as operações de resgate, todas as 40 pessoas localizadas estavam em um único cômodo no quarto andar do edifício, que abrigava diversas tecelagens. Equipes de resgate trabalham na retirada dos outros 28 sobreviventes.

O desabamento ocorrido ontem em Savar, a 20 quilômetros de Daca, provocou a morte de pelo menos 238 pessoas, mas ainda há muitos desaparecidos e o número de vítimas pode aumentar ainda mais. As informações são da Associated Press.