Bangladesh lidera violações de direitos humanos na Ásia Bangladesh é o país com mais violações dos direitos humanos no Sul da Ásia, segundo relatório da Associação Regional para a Cooperação no Sul da Ásia (Saarc), divulgado nesta quinta-feira pela imprensa indiana. A Índia mostra os melhores resultados da região. A lista de violações dos direitos humanos é liderada por Bangladesh, seguido de Butão, Nepal, Maldivas, Paquistão e Sri Lanka, segundo os dados publicados pelo jornal The Hindu. O estudo analisa temas como liberdade política, direito à vida, atuação da Justiça e liberdade de imprensa em sete dos oito países-membros do Saarc. O Afeganistão foi deixado de fora por estar em período de "transição". A Índia aparece como o mais avançado em relação a seus vizinhos. Mas o relatório diz que, em geral, "a situação dos direitos humanos no Sul da Ásia é lamentável". "As violações dos direitos humanos são sistemáticas e a tortura faz parte da administração da Justiça", disse o diretor do Centro Asiático para Direitos Humanos, Suhas Chakma.