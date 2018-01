Bangladesh pede ajuda depois de inundações Bangladesh pedirá ajuda para alimentar cerca de 20 milhões de pessoas (um sétimo de sua população) ao longo dos próximos cinco meses, por causa da destruição das lavouras pelas fortes chuvas das últimas semanas, informou o Ministério de Situações Emergenciais. As piores chuvas e inundações dos últimos seis anos cobriram 60% do território bengalês, disse Cxhowdhury Kamal Ibne Yusuf, ministro de Alimentação e Situações Emergenciais. Com 39 novas mortes confirmadas, subiu para 628 o número de vítimas das enchentes no país. Em todo o sul da Ásia, já são 1.627 mortos.