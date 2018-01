Bangladesh veta importação de frango de 7 nações asiáticas O governo de Bangladesh anunciou hoje que está proibindo as importações de frangos vivos de sete nações asiáticas por causa do surto de influenza aviária pela região. De acordo com a rede britânica de comunicação BBC, que citou o secretário-geral da associação avícola de Bangladesh, Kaiser Rahman, a notificação sobre o embargo foi enviada ontem aos governos do Japão, Taiwan, Cingapura, Malásia, Tailândia, Vietnã e Camboja. Rahman informou ainda que Bangladesh importa apenas pintos com um dia de vida da Tailândia e da Malásia.