Banheira de assassino de Martin Luther King vai a leilão A banheira sobre a qual James Earl Ray ficou em pé para atirar contra Martin Luther King está novamente em leilão pela eBay, com preço estipulado em US$ 200.000. A banheira já havia sido oferecida no site em julho, mas o eBay a retirou da lista por receito de que a venda fosse considerada ofensiva, principalmente pela família de King. Mas D´Army Bailey, o juiz que possui a banheira, diz ter convencido os responsáveis pelo eBay de que a banheira tem valor histórico. Bailey, um dos fundadores do Museu Nacional de Direitos Civis, localizado no local da morte de King, disse ter adquirido a banheira em 1983. Ela estava no prédio de apartamentos populares da onde, segundo a polícia, Ray disparou o tiro que matou King.