Banho de vinho francês é atração em spa do Japão

Um spa na região oeste de Tóquio, no Japão, foi aberto nesta quinta-feira, 15, e oferece sessões especiais de banho regadas a vinho Beaujolais Nouveau. A famosa bebida francesa é misturada à água para oferecer relaxamento e hidratação da pele. O banho de vinho será oferecido até o dia 25 de novembro, diz o resort. Sommelier rega banhistas no spa japonês. Foto: Associated Press Ao mesmo tempo que mergulham no vinho, freqüentadores do spa degustam a bebida. Foto: Reuters Criança japonesa se diverte na 'bica' de Beaujolais Nouveau. Foto: Associated Press