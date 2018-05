Bank of America não vai gerar pagamentos ao WikiLeaks

"Essa decisão está baseada em nossa crença razoável de que o WikiLeaks possa estar engajado em atividades que são, entre outras coisas, inconsistentes com nossas políticas internas para o processamento de pagamentos", disse o banco em comunicado obtido pela Reuters.

O maior banco dos EUA em ativos junta-se assim a um grupo crescente de companhias de serviços financeiros, incluindo MasterCard, PayPal e Visa Europe, que estão restringindo os pagamentos para o site.

O WikiLeaks disse que vai divulgar no início do ano que vem documentos apontando para "práticas aéticas" em grandes bancos dos EUA, e muitos acreditam que se trate do Bank of America. Hoje, a organização exortou, via Twitter, "que as pessoas que amem a liberdade fechem suas contas no Bank of America". As informações são da Dow Jones.