Banqueiro é acusado de violar segredo bancário O banqueiro suíço Rudof Elmer, que entregou ao fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, dois CDs com dados sobre a suposta evasão fiscal de ricos e famosos, foi declarado ontem culpado de violar as estritas regras do segredo bancário da Suíça. Promotores de Zurique dizem que Elmer roubou as informações sobre os clientes após ser demitido da sucursal das Ilhas Cayman e de tentar extorquir dinheiro da instituição.