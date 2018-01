Banqueiros oferecem recompensa por informação sobre assassino de Kozlov Banqueiros russos estão oferecendo uma recompensa por informações sobre os assassinos de Andrei Kozlov, vice-presidente do Banco Central do país. Kozlov liderava uma campanha para acabar com a corrupção e a lavagem de dinheiro no sistema financeiro russo e foi morto quando saía de um jogo de futebol com funcionários do banco. A polícia está analisando pistas como as armas do crime - duas pistolas a gás com silenciadores. Por enquanto a polícia não tem pistas sobre quem seriam os assassinos ou os mandantes do crime.