Banquete na China manda mais de 370 ao hospital Mais de 370 convidados em um banquete de casamento numa vila da China sentiram-se extremamente mal e foram levados ao hospital, informou a agência de notícias Xinhua nesta sexta-feira, 2. Todas as 371 pessoas sentiram-se mal após comer no banquete oferecido por um aldeão para o casamento de sua filha na quinta-feira, 1, na província de Yunnan, no sul do país. "Alguns convidados começaram a sentir sintomas como vômito e diarréia", disse uma autoridade local à Xinhua. "O número de pessoas que se sentiram mal cresceu rapidamente". Todos os doentes foram levados para o hospital na sexta e 118 pessoas ainda estão sob tratamento, mas fora de perigo. A causa da intoxicação alimentar está sob investigação, afirmou a agência de notícias.