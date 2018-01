Banzer volta para renunciar à presidência da Bolívia Após 35 dias de ausência, o presidente da Bolívia Hugo Banzer voltou neste sábado a seu país, apenas para renunciar ? pela segunda vez. Na primeira, há 23 anos, deixou a presidência pela força das armas. Desta vez, pela força de um câncer pulmonar com metástases no fígado. A solenidade está marcada para segunda-feira. Na terça à tarde, o vice Jorge Quiroga fará seu juramento como novo presidente e, na quarta, deverá aceitar a renúncia de todos os ministros para eleger um novo gabinete para terminar o seu mandato, de um ano. Desde julho Banzer estava nos EUA para tratamento no hospital militar Walter Reeds, em Washington, para onde retornará já na quarta-feira.