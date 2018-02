Barack Obama faz campanha no Estado da Virgínia

NORFOLK, VIRGÍNIA - O presidente Barack Obama levou sua mensagem de justiça tributária para o Estado da Virgínia nesta sexta-feira, 13, procurando ganhar apoio para sua reeleição. No pleito de 2008 ele foi o vencedor no Estado, interrompendo décadas de dominação dos candidatos republicanos.

O republicano Mitt Romney adicionou outros US$ 4 milhões para o caixa de sua campanha na noite de quinta-feira, em evento no Wyoming com o ex-vice-presidente Dick Cheney ao seu lado.

A apertada disputa eleitoral está ficando cada vez mais amarga, com os dois políticos acusando-se de desonestidade. Nos últimos dias entrou em evidência o papel de Romney na presidência da firma de investimentos Bain Capital. A campanha democrata afirma que Romney é o responsável pela transferência de milhares de empregos para o exterior, o que o republicano nega veementemente. A responsável pela campanha de Obama, Stephanie Cutter, chegou a dizer que Romney tomou parte em atividade ilegais.

Os dois dias de visita de Obama à Virgínia sublinham a elevação do Estado à pequena lista dos que vão determinar o resultado da eleição. O presidente democrata viajará para o sudeste e sudoeste do Estado, cortejando principalmente jovens e negros. Na viagem, ele vai reiterar sua proposta de estender os cortes de impostos feitos pelo governo Bush apenas para a classe média, insistindo que os domicílios com renda maior que US$ 250 mil voltem a pagar tributos mais altos.

No sábado ele faz campanha em Richmond, uma área tradicionalmente republicana que venceu em 2008.