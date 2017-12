Barak e Arafat se reunirão em Estocolmo O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, vão reunir-se em Estocolmo, na Suécia, informaram hoje fontes palestinas. A reunião, uma tentativa de resolver as pendências principais das reuniões, como o futuro dos assentamentos judaicos nos territórios palestinos, será "na terça ou quarta-feira". Segundo as fontes, os dois líderes devem emitir uma declaração conjunta sobre as propostas debatidas nas conversações em Taba, no Egito, que devem acabar amanhã. Ambas as partes afirmam que houve progresso nas negociações, mas não acreditam que um acordo possa ser alcançado antes das eleições israelenses de 6 de fevereiro.