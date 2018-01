Barak exige concessões de Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e o Partido Trabalhista exigiram que o primeiro-ministro eleito, Ariel Sharon, adote uma postura de concessões para com os palestinos, como condição para o ingresso dos trabalhistas no novo governo. Mas Barak também afirmou que as ofertas que vinha fazendo aos palestinos não são mais válidas, e não representam um compromisso do futuro governo. Sharon e Barak encontraram-se neste domingo pela segunda vez em três dias, para conversações em torno da formação de um governo de coalizão. O estadista Shimon Peres, decano do Partido Trabalhista, levantou a possibilidade de um governo compartilhado em meio a meio. Peres, ideólogo do primeiro e histórico acordo de paz com os palestinos, em 1993, disse que só aceitaria dividir o governo se fosse indicado ministro das Relações Exteriores. ?Se eu puder contribuir para a paz, farei parte?, Peres disse em entrevista a uma rádio. ?Se não, não?.