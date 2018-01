Barak lança desesperada ofensiva eleitoral contra Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, partiu nas últimas horas para uma ofensiva nos meios de comunicação contra seu rival, Ariel Sharon, mas as mais recentes pesquisas indicam uma vitória convincente do político direitista, que prometeu não ceder mais território aos palestinos. Ao mesmo tempo, falando de Moscou com Barak neste sábado por telefone, o presidente Vladimir Putin ofereceu ao chefe de governo de Israel ajuda da Rússia para as negociações de paz com os palestinos. O primeiro-ministro israelense tenta convencer o eleitorado de que a disputa não é entre a continuidade do conflito no Oriente Médio e a possibilidade de prosseguir com o processo de paz. "O verdadeiro orgulho nacional é a habilidade de tomar decisões, de ter a força de romper esta quase cancerosa relação (de violência) com os palestinos e alcançar uma separação. Se possível, com um acordo; se não, sem acordo", afirmou à TV israelense. Em outra entrevista, para a CNN, Barak advertiu sexta-feira que Sharon pode criar "um governo extremista que conduzirá Israel ao isolamento total, declínio econômico e mais violência". "Como líder político, ele é quase pessoalmente a figura dominante em todos os erros que cometemos na última geração", disse, listando a invasão do Líbano, a ampliação das colônias judaicas nos territórios ocupados e sua visita à Esplanada das Mesquitas, em 28 de setembro, marco desta nova intifada. O levante palestino afetou o setor do turismo, que tem forte peso na economia, e tem levado muitas empresas a adiar investimentos. No ano passado, o PIB cresceu 5,9%, impulsionado principalmente pela expansão do segmento de alta tecnologia. Analistas financeiros prevêem para este ano crescimento de 3,5%, como reflexo da queda dos valores no mercado mundial de ativos e também da intifada. Sharon vem procurando falar o menos possível, seguindo orientação de seus assessores. O objetivo é evitar que suas polêmicas declarações sobre o conflito com os palestinos, os assentamentos judaicos e a religião muçulmana não o façam perder eleitores que passaram, titubeantes, para o seu lado. A vantagem de Sharon numa pesquisa eleitoral publicada ontem (02) indicou que 56% dos eleitores que pretendiam votar preferem Sharon e 35% apóiam Barak. Outras sondagens também seguem o mesmo padrão: 51% para Sharon e 34% para Barak, ou 50% para Sharon e 30% para Barak, com as margens de erro sempre oscilando entre 2,8% e 4%. Na conversa telefônica que manteve hoje com Barak, o presidente russo Vladimir Putin deixou clara a disposição da Rússia de mediar o conflito palestino-israelense. "O presidente da Rússia confirmou estar disposto a dar toda a assistência possível para solucionar a atual crise e promover a continuidade do processo de paz", anunciou em Moscou o serviço de imprensa da presidência. "O presidente Putin ressaltou que na Rússia o desenrolar dos acontecimentos em Israel provoca um sincero interesse", disse um comunicado do Kremlin, acrescentando que a iniciativa do telefonema partiu de Israel. A Rússia é co-patrocinadora do processo de paz no Oriente médio ao lado dos EUA, mas tem desempenhado um papel relativamente menor nas negociações, sem grandes resultados. Em novembro, Putin recebeu o líder palestino Yasser Arafat e o convenceu a falar por telefone com Barak, mas a conversa não resultou na retomada do processo de paz.