Barak propõe túnel ligando Gaza e Cisjordânia, diz jornal O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, propôs uma ligação entre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia através de um túnel que passe pelo território israelense, informa hoje o jornal britânico The Daily Telegraph. O diário cita um discurso de Barak a estudantes no sul de Israel. Questionado se Gaza, separada da Cisjordânia pelo território israelense, poderia ser parte de um futuro Estado palestino, ele disse: "O melhor modo para fazer isso seria construir um túnel que estaria sob controle israelense, mas para uso totalmente livre e desobstruído dos palestinos." Barak concorre ao cargo de primeiro-ministro nas eleições gerais israelenses, como chefe do esquerdista Partido Trabalhista. Ele estimou que o projeto de túnel custaria entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões. O ministro não informou quem pagaria pela obra, nem sob quais condições ela seria realizada, segundo o jornal. As informações são da Dow Jones.