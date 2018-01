Barak reconhece derrota O primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, reconheceu a vitória de Ariel Sharon logo depois da divulgação das primeiras pesquisas de boca-de-urna, que indicavam uma vitória avassaladora do candidato opositor. Falando com a voz embargada, Barak afirmou também que deixará o cargo de líder do Partido Trabalhista e renunciará à sua cadeira no Parlamento.