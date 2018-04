Barak rejeita união com Likud

O Partido Trabalhista israelense rejeitou ontem a possibilidade de uma aliança com o conservador Likud, de Binyamin "Bibi" Netanyahu, para a formação de um novo governo. "O povo decidiu enviar os trabalhistas para a oposição e respeitamos essa decisão", disse o líder dos trabalhistas e ministro da Defesa, Ehud Barak. "Seremos uma oposição responsável, séria e construtiva." Netanyahu foi encarregado pelo presidente Shimon Peres de formar um novo gabinete e tem menos de seis semanas para conseguir o apoio de outros partidos - ele precisa de 61 das 120 cadeiras do Parlamento. Na sexta-feira, Bibi havia feito um apelo para que partidos de centro e da esquerda se unissem a ele. A proposta, porém, foi recebida com pouco entusiasmo pelo Kadima, da chanceler Tzipi Livni, que terá 28 cadeiras no Parlamento - 1 a mais que o Likud. A negativa dos trabalhistas deixa a Bibi poucas opções, além de uma aliança apenas com partidos religioso e da extrema direita, como o Israel Beiteinu (Israel Nossa Casa), de Avigdor Lieberman. O problema, segundo analistas, é que um governo ultraconservador deve ter menos apoio internacional do que teria uma coalizão moderada. A direita de Israel não é a favor da solução de dois Estados - um palestino, outro israelense - e o governo do americano Barack Obama já deu sinais de que pretende pressionar por negociações de paz que sigam nesse sentido. Além disso, uma coalizão que inclua apenas a direita pode ser frágil porque há divisões importantes no bloco. O partido religioso Shas, por exemplo, não aceita a agenda laica de Lieberman. Ontem, após o anúncio de Barak, Bibi disse que não desistirá de atrair seus adversários para um governo de união nacional. "Vou me esforçar para formar um governo de união", disse Bibi, que deve reunir-se com Barak e Livni ao menos mais uma vez. Netanyahu encontrou-se com Livni no domingo, mas a chanceler saiu da reunião dizendo que os dois têm opiniões irreconciliáveis sobre o processo de paz. "Não chegamos a nenhum acordo", afirmou ela. Uma das opções consideradas foi um "acordo de rotação", já feito no passado, pelo qual Livni e Bibi se revezariam no cargo de premiê. A proposta, porém, foi rejeitada pelo Likud. NEGOCIADOR Ainda ontem, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, destituiu o negociador do país para o conflito na Faixa de Gaza, Amos Gilad. O negociador foi punido por "criticar de forma imprópria" Israel.