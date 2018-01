Barak tenta atrair votos de árabes israelenses O primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, fez um apelo desesperado aos eleitores árabes israelenses na tentativa de impedir que seu adversário Ariel Sharon seja eleito amanhã. Segundo pesquisas de opinião, Barak, do Partido Trabalhista e que tenta a reeleição, está 20 pontos porcentuais atrás do direitista Sharon. "Em meu nome e em nome do governo, manifesto pesar pela morte dos cidadãos árabes", disse ele. Essas palavras, porém, não sensibilizaram o influente deputado árabe Ahmed Tibi, que acusou Barak de ter negligenciado seus apelos e direitos desde o início. Os árabes israelenses, 12,3% do eleitorado, devem boicotar as eleições. Grupos judaicos ultra-ortodoxos confirmaram ontem seu apoio a Sharon.