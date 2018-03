Barak vence eleições para liderar o Partido Trabalhista

O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak venceu nesta terça-feira, 12, as eleições internas para líder do Partido Trabalhista. Ele venceu o ex-chefe do Shin Bet (serviço de inteligência nacional) Ami Ayalon, por uma margem de votos estreita, entre 1% e 4%, segundo pesquisas de três emissoras de TV israelenses. Os 103 mil votos ainda estavam sendo contado no fim da noite desta terça, mas membros das equipes dos dois candidatos confirmaram a vitória do ex-premier. O resultado oficial deve ser divulgado na quarta-feira, 13. A escolha de Barak deve influenciar o futuro dos trabalhistas na coalizão com o Kadima, o partido governista. Ele já havia dito que pode pedir o afastamento do primeiro-ministro, Ehud Olmert. Barak e Aylon foram os mais votados no primeiro turno das primárias, no dia 28, quando Amir Peretz - ministro da Defesa e atual líder do partido - foi derrotado. Com a vitória, Barak deve assumir também o Ministério da Defesa, já que Peretz deve deixar o cargo por causa das críticas sobre a guerra contra o grupo xiita libanês Hezbollah, em 2006. Ex-general do Exército, Barak foi primeiro-ministro entre 1999 e 2001, quando sofreu uma derrota esmagadora para Ariel Sharon. Nessa época, ele deixou a política e teria ganhado milhões realizando palestras e consultorias nos EUA. Visto em seu primeiro mandato como arrogante e autoritário, Barak disse ter aprendido com seus erros.