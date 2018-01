Baratas atrapalham recorde mundial de queda de dominó Baratas não são apenas um incômodo. Para Ma Lihua, que vem colocando peças de dominó em pé há seis semanas, numa tentativa de bater o recorde mundial, elas são uma ameaça. Um único inseto derrubou 8.000 pedras - um dia inteiro de trabalho, segundo a organização do evento. Ma, uma entusiasta chinesa do dominó, de 24 anos, vem trabalhando 13 horas ao dia para cumprir o prazo da tentativa de recorde, com pausas apenas para as refeições e partidas de badminton, para reduzir o estresse. Ela espera orquestrar a derrubada em série de 350.000 pedras de dominó na próxima segunda-feira. ?Há um problema constante com baratas que vão ao salão e elas podem fazer o caos com 350.000 dominós?, disse Brian Kim, representante da empresa que patrocina o evento. ?Isso causou algum estresse. Causou alguns contratempos?. Folhas de uma planta que, acredita-se, repele os insetos foram espalhadas ao redor do salão do Singapore Expo, onde Ma vem trabalhando, e barreiras de plástico foram colocadas dentro do desenho de dominós, para minimizar o dano no caso de as pedras começarem a cair. Além disso, um círculo de ratoeiras cerca o salão. Segundo Kim, Ma tenta quebrar o recorde obtido por Klaus Friedrich, um alemão que derrubou, sozinho, 281.581 dominós em 1984. Segundo o website do Livro Guinness, o maior número de dominós já derrubado - por um grupo - foi de 3.847.295.