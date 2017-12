Barbara Bush deixa o Brasil Barbara Bush, mãe do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, às 12h45 de hoje, para voar de volta para os Estados Unidos. Em seu terceiro dia na cidade, Barbara Bush saiu direto do hotel, onde estava hospedada, em Copacabana, na zona sul, para o aeroporto. Nos dois dias anteriores, porém, passeou bastante. Ela assistiu ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial no domingo e na segunda-feira, além de ter visitado os principais pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor e o bondinho do Pão de Açúcar. Durante a sua estadia no Rio, ela foi acompanhada de perto por um forte esquema de segurança, incluindo agentes americanos, da polícia Federal brasileira e de batedores da Polícia Militar.