O olho do furacão encontrava-se a 32 quilômetros da costa e deslocava-se a uma velocidade de 17 quilômetros por hora no sentido nor-nordeste. A expectativa é de que Barbara atinja em breve uma área esparsamente povoada do sul do México.

Autoridades mexicanas suspenderam as aulas nas cidades costeiras da região e apressavam-se para proporcionar abrigo à população local. As informações são da Associated Press.