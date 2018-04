Barbie com diamante cor-de-rosa vai a leilão em NY

Uma boneca Barbie que está sendo oferecida um leilão beneficente da casa Christie's, de Nova York, tem no seu figurino um colar com um diamante cor-de-rosa de um quilate.

A peça foi criada especialmente para os 50 anos da boneca, que ocorreu no ano passado.

O chefe da seção de joalheria da Christie's, Rahul Kadakia, estima que o valor da boneca Barbie e de seu diamante deve ser chegar perto de US$ 300 mil (cerca de R$ 510 mil).

O designer Stefano Canturi, que vestiu a boneca e criou o colar, diz que a Barbie é um "ícone" e que, depois de completar 50 anos, ela deve se manter sempre sofisticada.

O leilão ocorre nesta semana, e o dinheiro arrecadado vai para uma fundação de pesquisa contra o câncer de mama.

Entre as joias que serão leiloadas, a mais cara é um diamante azul, com valor estimado em US$ 50 milhões (cerca de R$ 85 milhões).