Barbie e Ken se separam, depois de 43 anos de romance O romance acabou para Barbie e Ken. Depois de 43 anos como um dos mais belos casais do mundo das bonecas, o par de plástico está rompendo. Sua ?agente de negócios?, Russell Arons, vice-presidente de marketing da Mattel, diz que ?sente que é tempo de divertirem-se, sozinhos.? ?Como outros casais célebres, seu romance hollywoodiano chegou ao fim?, assegura Arons, acrescentando que, claro, ?continuarão bons amigos?. Arons nega que o rompimento esteja ligado à Cali Girl Barbie (Barbie, a garota da Califórnia), que está chegando às lojas agora. Para demonstrar melhor sua condição de solteiríssima, a Cali Gilr usa shorts e um top biquíni, argolas nas orelhas e tem uma cor super bronzeada. O novo estilo já atraiu outro admirador, o surfista australiano Blaine. Barbie ? a mais popular boneca fashion do mundo, de acordo com a Mattel ? conheceu Ken em um set de um comercial de tevê em 1961 e, desde aí, tornaram-se inseparáveis. Arons anunciou hoje que a separação pode dever-se, em parte, à relutância de Ken em casar-se. Todas aquelas Barbies em trajes de noiva, pelo mundo afora, são exemplos do desejo de Barbie de casar-se, explica. Outra explicação possível pode ser a carreira de Barbie, que ?nasceu? Barbie Millicent Roberts, em 1959, e já foi tudo, desde estrela do rock a médica militar, e é atualmente vendida em 150 países. E o que acontecerá a Ken? Arons é vaga: ?Ele vai entrar em outra onda.?