Barca afunda com quase 400 pessoas a bordo em Bangladesh Uma barca de transporte de passageiros, com quase 400 pessoas a bordo, afundou na noite desta sexta-feira durante uma travessia do rio Meghna, no sul de Bangladesh. O naufrágio teria ocorrido em decorrência de uma violenta tempestade. Equipes de buscas já foram enviadas para o local mas, até o momento, não é possível confirmar o número total de vítimas no acidente. Cerca de 70 passageiros foram resgatados com vida, mas as buscas prosseguem. A barca, um triplo-deck de nome MV Salahuddin, havia saído de Daca, capital do país, e seguia para a cidade de Patuakhali, a cerca de 153 quilômetros na direção sudoeste. O acidente se deu cerca de duas horas após o início da viagem. Acidentes do gênero são bastante comuns em Bangladesh, um país no sudeste da Ásia, aproximadamente do tamanho do Estado do Ceará, e cortado por um imenso número de rios, no delta do rio Ganges. Tempestades tropicais com ventos de altíssimas velocidades fazem sofrer o país todos os verões. Pelo menos 59 pessoas morreram em Bangladesh, vítimas dessas chuvas, apenas na semana passada. Um outro naufrágio no mesmo rio, no ano de 1986, deixou um saldo de 224 mortos.